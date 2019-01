Ofrecen $20 millones de recompensa a quien infome sobre amenazas a líderes de El Salado

Tras un Consejo de Seguridad adelantado este sábado en el corregimiento de El Salado, El Carmen de Bolivar, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $20 millones a quien de información que permita dar con los responsables de las amenazas a los líderes sociales de esa población que han generado zozobra en toda la comunidad.



El Consejo de Seguridad fue presidido por el gobernador Dumek Turbay Paz, y el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Fernando Navarro, miembros fuerza pública, instituciones del orden departamental como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Unidad Departamental de Víctimas. También estuvieron presentes líderes de la comunidad para expresar las recientes situaciones de amenazas de las que han sido víctimas.

“El mensaje que le brindamos hoy a nuestros líderes que han sido amenazados, es que no están solos. La presencia nuestra como gobierno, a través de este consejo de seguridad, es para ratificarles que los acompañamos y que les brindaremos todas las condiciones necesarias de protección”, expresó Turbay, quien reiteró su llamado a los dirigentes comunitarios a no abandonar el territorio y a que continúen con su labor social.



El viernes en La W Radio una de las liderezas de El Salado cuestionó que la presencia estatal esté limitada a momentos en los que la vida de ellos pueda estar en peligro. "Ahora vienen aquí por esto de las amenazas, que no son nuevas, y después se van y quedamos otra vez en las mismas", dijo.

El mayor general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señaló que continuarán "de forma permanente en este territorio durante el tiempo que sea necesario. Aumentaremos el pie de fuerza y dentro de las próximas horas daremos con el paradero de los delincuentes”.

Dentro de las acciones puntuales que se decidieron adelantar en este consejo de seguridad, se acordó la realización de una próxima asamblea con el Departamento Nacional de Planeación (DPS) y la Unidad Nacional de Víctimas en el corregimiento el sábado 19 de enero.

De igual modo, se decidió impulsar y fortalecer desde hoy mismo, un protocolo de protección para brindarle todas las garantías de seguridad a los periodistas que lleguen a realizar cubrimientos a este territorio, dadas las recientes amenazas que sufrieron los comunicadores sociales de Caracol Radio hace dos días en la misma zona.

