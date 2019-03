Ortiz nos ha maltratado por no apoyar la candidatura del “Mono” Sánchez: Carlos Fajardo

El representante de las juventudes del Centro Democrático en Boyacá, Carlos Fajardo, sostuvo que la suspendida directora de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) Claudia Ortiz, sí sabía que Guillermo “Mono” Sánchez tenía aspiraciones a la Gobernación de Boyacá desde tiempo atrás.

“Para nadie es un secreto que la señora Claudia Ortiz apoya la candidatura del señor Guillermo Sánchez. (…) a muchos miembros del C. Democrático, me incluyo, nos han maltratado por no apoyar al candidato de la preferencia de la señora Claudia Ortiz”, dijo Fajardo a La W Radio.

Agrega que no tiene conocimiento que Ortiz haya concurrido en espacios con Sánchez cuando fungía como directora en la Agencia de Desarrollo Rural pero en hechos anteriores de su posesión “ella (Ortiz) concurrió a muchos eventos donde concurría el señor Sánchez y el senador Ramírez donde ya se manifestaban las intenciones del señor Sánchez de aspirar a la candidatura a la Gobernación de Boyacá”.

Fajardo insiste que “a muchos de los funcionarios que trabajan allá y que son excelentes personas a veces los obligan o se sienten presionados a que expresen su manifestación pública en este tipo de encuestas y mediciones en redes sociales a favor de Guillermo Sánchez”.

Dijo que el “Mono” Sánchez no es el único precandidato a la Gobernación, pues también está preinscrito Rigoberto Barón y de las buenas intenciones que tiene Jonatán Sánchez de querer participar de una consulta interpartidista para alcanzar tener el aval del Centro Ddemocrático.

La encuesta demuestra que Ortiz sí sabía de intenciones del “Mono” Sánchez a la gobernación de Boyacá

El 28 de enero de este año el periodista político Carlos Molina realizó una encuesta a través de su cuenta en Facebook sobre favorabilidad e intención de voto a la Gobernación de Boyacá entre Jonatán Sánchez y Guillermo “Mono” Sánchez.



En el caso de Jonatán Sánchez venía realizando recolección de firmas para aspirar a la contienda electoral, mientras que el “Mono” Sánchez se proclamaba como precandidato por el Centro Democrático.

La W tuvo acceso a quienes votaron en la encuesta por el “Mono” Sánchez y allí aparecen nombres como el del congresista Ciro Ramírez, el mismo Guillermo Sánchez y de Claudia Ortiz la entonces directora de la Agencia de Desarrollo Rural.



La encuesta se cerró el pasado 28 de enero con una votación total de 2.576. En el resultado ganó Jonatán Sánchez con un 60%, mientras que el Mono Sánchez logró 40%.

Hablamos con el periodista boyacense Carlos Molina, quien realizó la encuesta, para establecer la veracidad de la misma, también cuestionamos por qué tuvo en cuenta a los dos Sánchez y que proceso adelantaban en esa época entorno a sus aspiraciones a la Gobernación.

“Efectivamente hicimos la encuesta cerrando enero. Venía manejando un especial desde los primeros días del mes que se realizó la encuesta de los candidatos más opcionados para disputar los avales con miras a la Gobernación, y efectivamente incluí a Jonatán porque venía de un proceso de recolección de firmas, y por supuesto al “Mono” porque en reiteradas ocasiones dejó en firme su intensión de aspirar al palacio de la Torre, por eso hicimos la encuesta con las figuras en mención”.

En otra de las encuestras adelantadas por Molina también se ve la participación de Ciro Ramírez en un sondeo que enfrentaba al Mono Sánchez y a Rigoberto Barón, los dos aspirantes por el Centro Democrático:



