Partido Conservador guarda silencio sobre concejal involucrado en presunta corrupción

Las grabaciones reveladas por la Fiscalía General de la Nación, que involucran a concejales, al alcalde de Cartagena y a otros funcionarios, evidencia la participación del concejal conservador Jorge Useche.

En las interceptaciones, el exfuncionario asegura que la cuestionada elección de la contralora distrital, Nubia Fontalvo, se habría dado por méritos de él y de “los azules”.

La siguiente es la transcripción de una de las conversaciones interceptadas:

Jorge: Una pelea hp que la di como tigre con burro amarrado, pero el burro mordió (risas)

Hombre: Entonces ganaron la Contraloría

Jorge: Totalmente compa, totalmente

Hombre: Usted es un duro, yo se lo he dicho, usted es un duro

Jorge: Por fin, por fin vimos una en esa vaina

Hombre: Ese man estaba diciendo ese peladito Jorgito Useche eso va pa’ lante

Jorge: Ya mostramos (…) nos la querían robar un poco de hipócritas hp que estaban ahí y los enfrentamos

Hombre: Tú sabes quién ganó la Contraloría

Jorge: Nos la ganamos nosotros, esa vaina es de nosotros

Hombre: ¿De nosotros quiénes?

Jorge: De los azules con el gobierno y bueno, los aliados que nos ayudaron ahí, pero eso es una tarea que hicimos nosotros con José

Hombre: Cómo quedo la votación

Jorge: Quedamos once a ocho, los otros hp son ardidos, cuando vieron que estaban perdidos se fueron

Jorge: Estamos celebrando la Contraloría con los colegas

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el juez cuarto de control de garantías dijo:

“Se evidencia que Jorge Useche promovió que la elección de contralor, así lo dicen las grabaciones reveladas por la Fiscalía. La reunión adelantada en la Alcaldía fue la conquista para elegir a la contralora”.

Dádivas a cambio del voto

El juez calificó estos hechos como “un caso perverso” que ocasionaría un daño a la administración pública.

Durante las grabaciones, el concejal Useche se refiere a la supuesta entrega de libros por parte del hermano del alcalde, José Julián Vásquez. Esto, al parecer, por dar su voto para la elección de la contralora.

Jorge: Ajá, qué te dijo.

Hombre: No me contesta, le dije “ya hablé con Edgar”, también le dije que llamara a averiguar qué pasó (…) yo lo que tengo leído es lo que nosotros estábamos el domingo, es más, hasta ayer

Jorge: No le había podido decir bien porque iba una persona en el carro son 32 “libritos” que hay que leerse.

Hombre: ¿Ahora mismo, ya?

Jorge: Y todos los meses nos van a dar siete libros y medio. El presidente atiende 14 y el burgomaestre atiende a seis, eso da 20.

Hombre: Y eso lo van a entregar cuándo.

Jorge: Papi, yo tengo los míos, me estoy leyendo unos aquí, ya hay 14 personajes que están leyéndose esos libros ahora mismo.

Hombre: No tenía ni idea de eso, pero a ellos los tienen que llamar.

Jorge: Si tú quieres llámate a Curi y dile “ven acá, me llegó una bola que no me han llamado, qué pasa” y él te explicará, la información la tiene Curi (…) que tú estás en un bonche de seis, que no sé qué cosas.

Hombre: Y los otros libros, esos que faltan son un poco de libros, marica.

Jorge: Hay unos libros que están pendientes de las decisiones anteriores, son como cinco.

Hombre: Esto es un embolate, esta mierda. Acabo de llamar, hable con Edgar la misma vaina me dice “no entiendo, compa, yo no sé”, yo le dije “háblalo con Antonio” y me dice “eso con Antonio no se puede por teléfono, escríbele, escribe porque no has entendido nada”.

Jorge: Nos ponen a nosotros a buscar información que para sacar las cuentas y las cuentas las sacó David.

Para el juez, esta conversación refleja que “la discusión sobre los libros entregados a Jorge Useche será un tema de disputa, pero causa curiosidad y perplejidad que la Fiscalía evidenció que desde la Alcaldía no entregó este material al Concejo. Pero es otro indicio de que hubo beneficios en libros y también de libros por mitades. Amores por lecturas no hace desear unas letras de altura y acceso a libros que muchas por no contar, muchas veces, con la dignidad de un salario, lleva a alguien a solicitar libros. El delito de cohecho quedó inferido racionalmente”.

La jurídica que le contaba todo

Dentro de la grabaciones reveladas por la Fiscalía, también está una conversación en la que Useche manifestó al también concejal conservador, Zaith Adechine, que la contralora les daría a los cabildantes de este partido la oficina jurídica de la Contraloría.

Para ello, se requería que cada uno entregara una hoja de vida que sería analizada por Nubia Fontalvo para escoger a una de las tres personas que ellos propondrían.

Jorge: Hola

Zaith: Me emputa cuando me escribes así, porque me deja intrigado enseguida, ajá dime aquí Jorge: que de la de jurídica no las dieron a los conservadores, a los tres. Me escribió Edgar Mendoza, entonces que le he dicho yo que cómo hacemos para repartirnos eso y que de un año y medio cada uno (…) no sé, creo que nosotros nos podemos poner de acuerdo (…) entonces que le propuse yo al man, le dije, “compa entreguemos tres hojas de vida a la contadora de la Contraloría”.

Zaith: No joda y eso por qué yo no lo sabía.

Jorge: Papi, no sé

Zaith: Yo no sabía eso.

Jorge: Bueno, yo escuché el run run, por eso te lo dije, que habían puesto este man o yo no sé si es verdad o mentira, eso fue lo que me dijo.

Zaith: Yo creo que es mentira, compa.

Jorge: Bueno, que propuse yo que le entreguemos a Nubia tres hojas de vida y que ella vea el perfil de la persona y escoja el que más le convenga a ella (…) igual esa persona que quede ahí tiene compromiso con nosotros tres, porque él dice que para meter los nombres en una bolsa y cerrarlo.

Zaith: (…) que si salió la de Zaith

Jorge: Ya sabes que tú en la otra no participas (…) y ahora si ahí hay 10, tomemos valor a eso y nos repartimos eso por cuantía, es decir, si el sueldo de la subdirectora que son seis y lo son 40 barras, en ops de cada uno te dan 34 a ti.

Zaith: Por eso, es correcto, me parece bien (…) otra cosita, por ahí me llamo la luz de mis ojos y de tus ojos que van a mandar a pedir a cada uno dos para tránsito, pero para ti y para mi tres.

Jorge: Cuáles ojos son.

Zaith: Ay hp, no sabes cuál es la luz.

Jorge: Ah lindo, lindo, eres de lo mejor, ya me gusta, me gusta, me gusta.

Zaith: No sabes cuáles son los ojos (…)

Posteriormente, la Fiscalía pudo comprobar que, en este cargo, fue escogida Roselyn Montero. Ella, según las investigaciones, participó en los escrutinios del 2015 del entonces candidato Jorge Useche. Para el ente, Montero representó los intereses de él en esas elecciones, por lo que considera que el nombramiento de ella en el cargo fue el “pago” al voto de los concejales conservadores por el voto entregado para la elección de Nubia Fontalvo.

Según lo expresado por el juez, Jocelyn entrega datos de gran importancia a Jorge Useche. Lo que para él juez evidencia que esto hace parte de la contraprestación al acuerdo pactado.

El tío de Useche

Dentro de las grabaciones también se muestra cómo Useche y su tío, Jorge Correa, coordinan la manera en la que concertarán con José Julián los puestos y cargos que les serán entregados en la Administración Distrital.

Jorge: Anoche estuvimos reunidos en la Alcaldía, no nos dejaban mover hasta que no todos nos fuéramos a dormir, para no poner la decisión en riesgo. Las primeras decisiones controversiales en el sistema que se decidió ayer, es el tema de contraloría.

Tío: ¿En personería está definido?

Jorge: Si en Personería no hay nada que hacer, pero en Contraloría era donde queríamos encontrar el espacio para atender la administración y ellos querían que nosotros consiguiéramos más tiempo para ellos echarse para atrás. En últimas se vio que no se podía y ayer se decidió por apoyar la

mujer, persona de más que es cercana Nubia (…) es una pelada chévere, ella es independiente, se presentó en los tres concursos para ver el cual pasaba (…) esta vez papá dios tenía para ella ese cargo, cuando hablé con ella que vi independencia, vi la oportunidad de llevarla al Gobierno y recomendarla, al final no me dio la tranquilidad suficiente como para meter las manos en la candela y sin decirle nada, la fui dejando y bueno, ella hoy agradece todo eso y cree que parte de lo que se adelantó, logró que la nombraran, así que nos pone en una posición chévere; además que todos los colegas creen que es mía, o sea es una situación de poder, nos sirve para que en algún momento lleguen a pensar que puede ser de nosotros y eso nos dé un poco de más respeto en la corporación.

Tío: Perfecto y ella es Nubia ¿qué?

Jorge: Nubia Fontalvo (…) ahí lo otro, lo diferente, lo nuevo es el tema de Dadis, me dice José Julián que efectivamente es un tema delicado que hay que organizarlo bien el tema de este tipo, le dije, no joda compa yo no quiero quedarme sin eso, porque ya teníamos una persona que le habíamos dicho unos planes, estábamos listos para quedar bien ahí, entonces me dijo marica, pero si este man está en vaina pensional, yo tuve un problema de eso en la Gobernación y no lo puedo quitar ni nada (…) el problema es la asignación salarial que tiene que ser mínimo igual y ahí se gana de las mejores Subdirecciones, la tiene el Dadis que se ganan casi lo mismo que un secretario de despacho y no hay sueldos similares en otra parte, entonces me dijo, bueno si a mucho espera que pase el año que tiene que pasarse se va y te la doy ve pensando en otra cosa que tal un arquitecto para control urbano, entonces le dije, compa déjame para ver yo tomo la decisión esta quería hablar contigo para ver que hacíamos.

Tío: Papi, no le dijiste la posibilidad de ahí mismo en el Dadis, por el tema de la Subdirección si Larry se lo da yo después hable con Adriana y Adriana me dijo que había hablado con Larry laser que hoy le daba la respuesta si venia o no venía porque el tipo (…) también tiene un nombramiento de santa marta.

Jorge: Bueno tocaría estar con la información a la mano y decidir hoy al mediodía yo le dije que hoy al mediodía le decía a mí la Subdirección del Control Urbano me gusta pero fíjate que sean las dos cosas podríamos poner a Leidys Laan.

Tío: ¿A quién?

Jorge: Leidys Laan, ella tiene experiencia en lo público y ese puesto es muy bueno

Tío: Y qué hace control urbano

Jorge: Control urbano, es la que regula toda la construcción en la ciudad. El mismo José Julián me dijo te la doy, pero tu respondes porque eso por debajo se mueve muchísimo dinero

Tío: ¿Y en Leidy confías para eso?

Jorge: es que tampoco tengo un arquitecto que sea político que uno pueda pedirle cuentas exigirle

Tío: que otra alternativa tenemos porque el otro arquitecto que esta por ejemplo es Ballestas no es político ni se metió en la campaña duro ni un carajo entonces. Quien se pataleó esta vaina y quien tiene experiencia para poder responder, quién puede generar confianza; ahora tú sabrás como la manejas (…) debes tener manejo de eso, no papi, tírate las dos.

Jorge: La buena además es que la posición en la que estamos en el gobierno nos puede ser mejor y estamos dentro de los siete concejales firmes incluso mejor de los que han votado (…)