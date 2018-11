Periodista barranquillero denuncia censura por nota sobre el alcalde Alejandro Char

Jimmy Cuadros, editor general del medio barranquillero, Hora 7/24, denunció que fue víctima de censura luego de publicar un artículo en el que se mencionaba al alcalde de la ciudad, Alejandro Char.

La nota periodística titulaba: “Documentos sobre coimas de Odebrecht salpican al alcalde Alejandro Char”, y esta no cayó muy bien al alcalde y su círculo.

Según el periodista, el gerente del medio, Juan Carlos Rocha Martínez, se reunió con el alcalde Char y luego de esa reunión le pidió modificar el artículo. Así consta en la llamada telefónica entre ellos y a la que La W tuvo acceso.

Juan Carlos Rocha: Estaba reunido ahora con el alcalde, el man está asustao marica, está asustao.

Jimmy Cuadros: ¿y esa vaina?

Juan Carlos Rocha: ah pues por esa vaina...le dije que nos apoyara con el tema y esa vaina y el man dijo que sí, entonces ¿de qué manera podemos desenfocar esa vaina, esa nota?

Jimmy Cuadros: Me parece a mí, pa qué uno va a mover es nota después de que uno se vendió como independiente para quedar mal con la gente.

Aunque el periodista argumenta que no es ético modificar una nota que ya ha sido publicada por pedido del alcalde, el gerente insiste en que debe hacerse.

Juan Carlos Rocha: El tema aquí es que como te decía, esa vaina, nojoda, no le conviene más que todo al grupo de él (Char), y yo decía de pronto para modificar el título y la vaina

Jimmy Cuadros: yo ya te dije mi punto de vista y tú tienes el tuyo, pero entonces, hazlo tú yo no lo voy a hacer y yo trabajo contigo hasta hoy…Eso a mí me incomoda, me molesta y me fastidia de muchas maneras, como me vas a poner a cambiar algo que se hizo con ética, con todo y que ante la gente se hizo bien porque en últimas, el juez último del trabajo es la gente, yo no voy a cambiar eso.

Luego de la conversación la nota no fue modificada sino que se retiró la publicación de la página del medio. Ante esa acción Jimmy Cuadros dejó su cargo de editor general.

En entrevista con La W; Cuadros aseguró que desconoce a qué se refería el gerente cuando dijo que el alcalde Char los apoyaría con un tema, pero sí genera un manto de duda que le mencione eso y le pida modificar su artículo.

Buscamos al gerente Juan Carlos Rocha, pero hasta el momento de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Publicamos la nota completa que fue censurada en Hora 7/24.

El escándalo político y mediático que desató el testimonio póstumo de Jorge Pizano, exauditor de Ruta del Sol, y que dejó mal parado al fiscal general al señalarlo como conocedor de los sobornos que entregó Odebrecht para ganar licitaciones, continúa escalando. Esta vez el sacudón se sintió en Barranquilla.

A las explosivas revelaciones que dio a conocer Noticias Uno este domingo se sumaron varios documentos que Pizano entregó al jefe de prensa del senador Gustavo Petro, y que este último dio a conocer este miércoles en entrevista con Vicky Dávila en la W Radio.

En síntesis, se trata de contratos fraudulentos por medio de los cuales se les daba apariencia de legalidad a sobornos pagados por Odebrecht y que, según Pizano, fueron usados en las elecciones locales de 2015 para financiar campañas políticas, entre ellas la del entonces candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Alejandro Char.

Según el senador Petro, citando la investigación del exauditor, dos empresas vinculadas subcontratadas por Odebrecht se prestaron para encubrir la corruptela: “Prosoam, del señor Humberto Sánchez Verano, e Inversiones Torrosa ltda., cuyo gerente es Javier Mauricio Torres Vergara. Estas dos empresas tienen facturaciones falsas, NIT falsos. Les han entregado dineros y lo que hacía Pizano era detectar que las obras no se realizaron”.

A esto le siguió que las firmas Construcciones Betas SAS y Sergio Torres Reátiga, según el relato de Petro, tuvieron como representante legal a Javier Mauricio Torres Vergara. Ambas hicieron parte del consorcio Unión Temporal Arroyo 2016, único proponente, en asocio con A Construir (propiedad del empresario Cristian Daes) y BF Construye para canalizar el arroyo de la carrera 21 en Barranquilla.

Para el excandidato presidencial, “tanto Prosoam como Inversiones Torrosa, posteriormente a que son subcontratadas con irrigación de recursos al parecer fraudulentos, son los contratistas de buena parte de las obras de canalización de arroyos en Barranquilla… Esto nos acerca a otra línea de investigación que el fiscal no tomó, y es el clan Char dentro del contexto político de Cambio Radical. Son los grupos empresariales que han sido beneficiarios de alcaldías de Cambio Radical”.

Ante la pregunta de si esos dineros habrían llegado a Barranquilla, respondió que, según Pizano, “eran formas de financiación de campañas políticas y que el pago para esa financiación que sale de Odebrecht, vía Prosoam y Torrosa, llegan a Barranquilla”.

En este punto, la periodista Vicky Dávila le preguntó por las campañas favorecidas con ese aparente desvío de dinero, a lo que Petro contestó: “solo hay una, que es la del alcalde de Barranquilla, el clan Char. Estos señores reciben los dineros de Odebrecht en 2014, antes de las campañas para alcaldías locales, por medio de facturas falsas y obras no realizadas en la transversal Ocaña-Gamarra, reciben los dineros de Odebrecht y sus socios y estas empresas son de Barranquilla. Allá son empresarios cercanos al clan Char y en 2016 reciben la mayor parte de las obras de canalización. Esto se llama Cambio Radical”.

Luego, detalló la forma en que Prosoam y Torrosa liberaban recursos para financiar campañas. “Mientras que Prosoam hace unos gastos sociales y por ahí se va la plata, Torrosa se mete en la construcción de la obra. Lo que dice Pizano es que la obra se hace pero para trasladar el dinero de manera ficticia y no gastarlo en la obra, Torrosa hace la obra con maquinaria de Consol (Consorcio Ruta del Sol), es decir del contratante, y le va quedando libre una serie de dineros que, según Pizano, se trasladan como coimas a Barranquilla”.

Estas sospechas en torno a la figura del alcalde Char llegan en momentos de turbulencia para la casa política que este representa. En días pasados, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema para investigue (si encuentra lugar a ello) a su hermano Arturo Char, senador de la República, por su presunta relación con el escándalo de corrupción electoral protagonizado por la detenida Aida Merlano.

