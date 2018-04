Personería de Cartagena denuncia que algunos niños aún no inician clase por falta de cupos

Varios niños de la ciudad de Cartagena se están quedando sin estudios porque no ha conseguido cupos en los colegios oficiales del Distrito. Así lo denunció la Personería Distrital al alertar a la Secretaría de Educación de la necesidad de garantizar educación a los menores que aún no encuentran cupos.

A través de un comunicado de prensa la Personería señala puntualmente que “a niños, de diferentes grados escolares, se les está vulnerando su derecho a la educación, teniendo en cuenta que la Alcaldía de Cartagena, no les garantiza cupo en las instituciones públicas y tampoco aseguró los recursos económicos suficientes para contratar los servicios escolares que no podía proveer con colegios privados”.

Como prueba de esa denuncia, la Personería Distrital aporta quejas que varios padres de familia han elevado ante su despacho. “El año pasado, a mis hijos de cinco y 13 años de edad, me vi en la necesidad de retirarlos del colegio porque quedé desempleado y la situación económica me impedía continuar cancelando la mensualidad en la institución donde estudiaban. Continúo sin laborar y mi desespero es porque mis hijos no están estudiando”, relató Luís Estrada.

Y agregó que “solicité respetuosamente ante las instalaciones de la Secretaría de Educación dos cupos, pero me expresaron que no hay disponibilidad”.

Por su parte la madre de familia Olga Marina Meriño denuncia: “mi hija de nueve años de edad y estudiante de la Institución Educativa Nueva América, cursó y aprobó cuarto año de primaria en el colegio antes mencionado. En 2017 ingresé los documentos para que hija hiciera parte de las becas escolares otorgada por el Ministerio de Educación pero no fueron llevadas a cabo (SIC) puesto que me informaron que no había rubros para dichas becas”.

El Ministerio Público informó que hace varias semanas envió un oficio al secretario de Educación, Jaime Hernández Amín donde se le exponía esta situación. Tras narrarle uno de estos casos, se le pide que “por lo anterior con el fin de garantizarle a la niña la continuidad en sus estudios, solicitamos su intervención y valiosa gestión”, pero hasta el momento, según la entidad, “no se recibe respuesta”.