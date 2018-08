Personería de Montería requirió a la Alcaldía por la falta de ejecución del PAE

Ante la falta de ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Montería, la Personería de esta ciudad en cabeza de Jorge Galofre, requirió a la administración municipal desde el pasado 19 de julio debido a que más de 30 mil estudiantes se ven afectados.

El personero señaló que en calidad de representante del Ministerio Público, según las funciones estipuladas en el artículo 178 de la Ley 136 de 1994, solicitó a la Alcaldía de Montería, un informe detallado sobre el estado actual del PAE 2018, teniendo en cuenta la falta de implementación y qué medidas se han adoptado para mitigar el fuerte impacto sobre la comunidad estudiantil.

“Este requerimiento se realiza debido a que el PAE se encuentra en un alto riesgo de no ser ejecutado en el 2018, pues hasta la fecha en que hemos presentado nuestro requerimiento el municipio de Montería aún no tiene contratado el operador del programa, o sea ha transcurrido más de la mitad del calendario escolar y los estudiantes no han recibido alimentación. Consideramos que este programa ya debería estar en ejecución pues nos parece muy grave”, indicó el personero.

Frente a lo señalado, este medio consultó con el secretario de Educación de Montería, Ricardo Madera, quien señaló que desde la administración municipal ya se procedió a dar la respectiva respuesta al requerimiento puntual.

“Ya procedimos a dar respuesta como lo hemos dado a todos los órganos de control y a la opinión pública de los hechos que desafortunadamente nos ha tocado vivir en la vigencia actual en relación a la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar. Recordar que en este momentos estamos en el trámite, la bolsa mercantil de productos, en un proceso de selección abreviada esperanzados de que a través de esta modalidad podamos adjudicar el programa ya que reconocemos la importancia y la necesidad de los niños y niñas que están sin el programa”, puntualiza el funcionario.

Cabe indicar que el proceso licitatorio del PAE ha sido declarado desierto este año en dos oportunidades pues según lo establecido por la administración municipal, ninguno de los ocho oferentes que se ha presentado han cumplido con los requisitos exigidos legalmente para la ejecución del importante programa.