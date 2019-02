Piden a Defensoría intervenir en despido de personal del hospital San Rafael de Tunja

El representante de la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Boyacá, José Miguel Sanabria, pidió a la Defensoría del Pueblo indagar sobre la situación laboral de 18 mujeres cabeza de familia que trabajaban en el hospital San Rafael de Tunja en medio de maltratos psicológicos y que fueron despedidas por la Unión Temporal Conserje Administración RAM.

(Le puede interesar: Escándalo en hospital San Rafael de Tunja por despidos y tratos inhumanos)

“Son dos denuncias: unos despidos irregulares y el maltrato que se le dio esas trabajadoras en número aproximado de 18 (…) este tema lo debe conocer la Defensoría del Pueblo y la Supersalud que debe estar vigilante en estos temas y acá en el departamento de Boyacá deben estar informadas al respeto”, dijo Sanabria al término de una reunión en la oficina de Trabajo en Tunja.

Dijo que el objetivo es lograr subsanar las diferencias, pero si no se tiene una solución satisfactoria acudirán a los organismos de control, incluso a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, María del Carmen Sánchez Burgos, presidenta de Antoc en Boyacá, hizo un llamado a las coordinadoras que cometieron los supuestos abusos psicológicos a las 18 mujeres que se pongan en el lugar de una madre cabeza de familia que también requiere de un trabajo.

“Le hacemos un llamado a esas coordinadoras que también son mujeres y que también tienen hijos y necesitan de ese trabajo, que no sean negreras porque eso no lo vamos a permitir”, afirmó.

(Lea también: Advierten sanciones a hospitales de Boyacá si no formalizan a más de 3.000 trabajadores)

Es de recordar varias historias desgarradoras llamaron la atención de la oficina del trabajo en Boyacá, una de ellas la de Delcy Adriana Montaño, madre cabeza de familia, sostiene que su mamá murió de cáncer y pidió permiso a las coordinadoras del hospital, quienes no se lo dieron ni en el momento de la enfermedad ni para la misa.

“Yo tenía mi mamá muy enferma de cáncer, el sábado en la tarde la internaron en el hospital. Yo pedí permiso para que me dejaran salir, no me lo dieron y esa noche me tocó trabajar. Mi mamá falleció ese día, me descontaron dos días de calamidad y después tenía la misa de mi mamá, y no me dieron el permiso”, dice con voz entre cortada.

Pero más perplejos quedaron el director territorial del Ministerio del Trabajo en Boyacá, Javier Mauricio Bayona Romero y la gerente del hospital San Rafael de Tunja, Lyda Marcela Pérez Ramírez. Cuando se enteraron que la Unión Temporal Conserje Administración RAM se presentó a la licitación de aseo del hospital con las hojas de vida de dicho personal, integrado por 18 mujeres cabeza de familia, las despidieron una vez ganaron la licitación.

“Estamos investigando a fondo por qué estas empresas hicieron su presentación para ganar esa licitación con las hojas de vida de las personas que fueron despedidas. Una vez ganaron la licitación despidieron esos trabajadores”, dijo Bayona Romero.