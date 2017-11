Piden a la Anla suspender entrega de licencias ambientales en el páramo de Santurbán

El gobernador de Santander, Didier Tavera, le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que suspenda el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental a la multinacional Minesa.

Esto luego de conocer el nuevo fallo de la Corte de socializar la delimitación del Páramo de Santurbán.

“Los páramos no se deben intervenir. No estoy de acuerdo con la minería a gran escala, no la podemos permitir, porque afecta el ecosistema y el páramo. Pido a la Anla que no haga ningún pronunciamiento, mientras no se concreten alternativas para la comunidad que habita el páramo”, aseguró el mandatario.