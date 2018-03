Piden designar gobernador ad-hoc para el Valle del Cauca durante elecciones

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, solicitó al Ministerio del Interior la designación de gobernador ad-hoc para las elecciones de este 11 de marzo en el departamento.

La mandataria explicó que la decisión se tomó para garantizar una mayor transparencia en los comicios.

“Ya he solicitado al Ministro del Interior que el sábado y el domingo haya un gobernador ad-hoc en el departamento, pienso que con eso podemos dar muchas más garantías al departamento, no quiere decir que si estoy yo actuando no habría garantías, serían las mismas”, advirtió la mandataria.

En el departamento hay alrededor de 3.475.000 ciudadanos aptos para elegir representantes y senadores de la República.