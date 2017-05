Plan pistola estaría afectando concentraciones de docentes en Córdoba

El presidente de la Asociación de Maestros de Córdoba (Ademacor), Domingo Ayala, aseguró que más de mil educadores no han podido realizar las jornadas de concentración en apoyo al paro nacional debido al accionar de grupos armados ilegales en los municipios costaneros.

“En el caso de los municipios de Los Córdobas, Puerto Escondido y Moñitos, no nos hemos podido reunir como en los otros municipios. Por ejemplo las asambleas con padres de familia y estudiantes el día viernes en estos municipios no se pudieron desarrollar por temor de la comunidad dado de que hay unos panfletos circulando que no pueden reunirse, que no pueden salir de sus casas en fin. Podemos decir que la movilidad de los docentes en estos municipios hoy está limitada por estas situaciones con relación a estas fuerzas armadas de la ley”, expresó el sindicalista.

En los municipios señalados por el educador, se han registrado la mayoría de ataques del Clan del Golfo en contra de la Fuerza Pública, los cuales han cobraron la vida del uniformado Pedro Antonio Torres Acosta, quien fue hostigado junto a dos compañeros más el pasado 10 de mayo en Los Córdobas.

Pese a lo anterior, el presidente de Ademacor, aseguró que en el resto de municipios cordobeses que en total serían 27 se adelantan las jornadas continuas de asambleas, las cuales afectan a más de 200 mil estudiantes de todo el departamento.