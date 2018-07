¿Podrán utilizar bases del puente Chirajara para construir un nuevo viaducto?

Tras esperar varios meses para lograr que se hiciera la implosión de lo que quedo en pie del fallido puente Chirajara, ahora la discusión se está centrando en otro punto que tiene que ver con la construcción del nuevo puente.

En este caso Coviandes el concesionario de la vía Bogotá – Villavicencio, había expresado que con la implosión no se afectarían las bases del puente que ya no existe y que por ende estas podrían ser utilizadas en la construcción del nuevo viaducto que tendrá que hacer el concesionario sin ningún costo para el estado, sin embargo frente al escenario, William Valencia, Director de la Sociedad de Ingenieros del Meta, considera que con el derrumbe de la primera parte del puente que se presentó en enero junto con la implosión que se hizo este miércoles de la otra parte que había quedado en pie, las bases que espera reutilizar Coviandes para la nueva estructura ya no estarían en buen estado.

Frente al escenario cabe resaltar que Coviandes expresó que antes de tomar cualquier decisión sobre si dichas bases serán incluidas en el nuevo puente que se debe construir en esta zona del país, se harán los estudios pertinentes para saber cuál es el paso a correcto a seguir frente a dicho tema.