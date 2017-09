Polémica en Medellín por una valla alusiva al papa Francisco que está escrita en inglés

Polémica ha generado en redes sociales una valla instalada en cercanías del aeropuerto José María Córdova de Rionegro, en la que se destaca la visita del Papa Francisco a la capital antioqueña y la determinación del Concejo de Medellín de declararlo hijo ilustre de la ciudad, con el mensaje “Medellín Council declares Pope Francis as illustrious son of the city”.

Ante las críticas, el concejal Carlos Alberto Zuluaga, quien lideró la iniciativa de declarar al papa Francisco como hijo ilustre de Medellín, le confirmó a La W que este anuncio hace parte de un total de 10 vallas que están siendo instaladas a lo largo de la ciudad para resaltar la visita del sumo pontífice.

Así mismo, fue enfático en que Medellín se fortalece como una ciudad bilingüe y por ello la pertinencia de hacer una de estas vallas en inglés. Un argumento que sumó a la importancia de entregar este mensaje en inglés, a todos los turistas extranjeros que arriban a la ciudad y que circulan por este punto.

Desde el Concejo de Medellín, también aclararon que la valla en inglés no está ubicada en un lugar para que sea vista por el papa, pues el recorrido del Santo Padre de Rionegro a Medellín, se hará por aire.

Finalmente, el concejal Zuluaga reveló que en la elaboración de estas vallas, que tienen impreso el logo del Concejo de Medellín, no se invirtieron recursos públicos pues se logró un acuerdo con los “valleros” de la ciudad, para que su diseño, impresión y ubicación fueran una donación.

Siquiera la hicieron en inglés para que el Papa argentino que habla español, igual que todo este país, la pueda entender. pic.twitter.com/2ESeA3oIzN — JuanMosqueraRestrepo (@lluevelove) September 4, 2017