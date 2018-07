Polémica en Montería por medidas para el ingreso a la Alcaldía de la ciudad

Una voz de protesta sentaron los 19 concejales de la ciudad de Montería, que aseguran que las extremadas medidas de seguridad de la Gobernación de Córdoba para ingresar a la Alcaldía de Montería han convertido las audiencias públicas en privadas.

“Yo cité a unas personas para que viniesen a las 7:30 a.m. cuando el Concejo abre sus puertas y que son públicas nuestras actuaciones, cómo es posible que ellos no los dejen entrar sino que los dejan entrar después que nosotros sesionemos. La verdad es que me estoy mamando de este gobierno y no solamente sino que han hecho caso omiso a una serie de solicitudes que ha hecho esta corporación. Hay restricciones para los particulares, si ellos tienen el derecho a asistir, ver, escuchar y participar si son citados o invitados, no lo pueden hacer porque la entrada es a las 8:00a.m”, señaló el concejal Amaury Contreras.

Carlos Zapata del Partido de la U también se refirió al tema:

“Hay una puerta que va es a encargarse de dejar entrar a los ciudadanos en los horarios de atención. En el caso de nosotros tienen que dejarlos entrar en el horario que se va sesionar. Mientras el Concejo esté laborando, mientras el Concejo esté sesionando todos los ciudadanos tienen derecho a entrar, ni nosotros podemos restringirles la entrada porque esto es público”, agregó el concejal.

Frente a la polémica suscitada, la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia, explicó a qué se deben los controles impuestos a la entrada de la Gobernación y aseguró que la vigilancia contratada por la administración departamental no puede responder por el personal que ingresa a la sede vecina, la Alcaldía de Montería.

“Los concejales y todas las personas que van para la Alcaldía ingresan por la puerta de la Gobernación, la empresa de vigilancia nos ha dicho que ellos pueden garantizar el acceso de la gente que entra a la Gobernación pero no se hacen responsables porque no tienen contrato con la Alcaldía, de la gente que entra a la Alcaldía. Uno colabora y en la medida de lo posible si va a entrar alguien por ahí se le garantiza el acceso”, señaló la gobernadora.

Así mismo, la mandataria señaló que para este 11 de julio ha programado un encuentro con el alcalde de Montería, Marcos Daniel Pineda, para buscar las respectivas soluciones al polémico tema.