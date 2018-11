Polémica en Montería por presunto caso de “usted no sabe quién soy yo”

La circulación de un video en redes sociales en las últimas horas ha generado polémica en la ciudad de Montería, debido a que aparece el concejal del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), Ernesto Cáliz, en aparente estado de embriaguez y negándose a un requerimiento policial en medio de una discusión sostenida con una mujer por motivos personales.

El concejal y también docente en la ciudad de Montería, habló para La W y aseguró que el video estaría editado y que habría sido víctima de agresión.

“El video en primer lugar está editado y obviamente no se va a mostrar donde me agreden verbalmente e incluso los policías porque los instigó y es cuando yo me salgo de casillas. Cuando el policía me había halado, yo estaba dentro del carro, en el video se ve que estuve dentro del carro al final. Entonces, me habían imprecado y ese no es el trato, e incluso yo lo que le quise decir es que soy un servidor público cuando él (policía) me dice o le va a ir mal; eso es una actitud amenazante. Yo soy un concejal de Montería, yo no dije usted no sabe quién soy yo ni nada de eso”, precisa el concejal.

Tras el bochornoso incidente, el concejal ofreció disculpas y aseguró que la circulación del video sobre un hecho que ocurrió hace seis meses también tendría un tinte político.

“Lo reconozco y ofrezco disculpas a la ciudadanía y a la mujer que seguía instigando tratando de obligar a los policías para que me capturaran y ahí se alcanza a oír cuando digo de qué me acusan y es cuando me molesto y no le doy el mejor trato y le digo una grosería, pero se escucha cuando digo que ya…”, manifestó el cabildante.

El caso se habría registrado en el municipio de Cereté, zona vecina de la capital cordobesa.

Video de la discusión del concejal Ernesto Cáliz con un oficial de policía

====================

Le puede interesar: