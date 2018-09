Polémica por permisos de Food Truck que otorgó la Alcaldía de Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga le dio permiso a seis vehículos tipo Food Trucks para que funcionen por tres meses en diferentes zonas de la ciudad, sin cobrarles nada.

Este hecho generó rechazó por parte de Acodress, pues según Rafael Mendoza, su presidente, esto no es una sana competencia, ya que estos vehículos no tributan como lo hacen los restaurantes legalmente constituidos por lo que no podrían competir con el precio que ofrecen estos carros.

“Ellos no están cumpliendo con facturación ni tributación, nosotros no nos oponemos a que pongan esos carros en la calle, pero habrá que revisar si cumplen con esos temas, porque si no, lo que serían son unas ventas ambulantes bonitas”, aseguró Rafael Mendoza, presidente de Acodress.

Además aseguró que no hay zonas de tráfico en la ciudad donde puedan operar.

Por su parte, el secretario de planeación de Bucaramanga, Juan Manuel Gomez, aseguró que se trata de un plan piloto, que inicialmente son seis vehículos porque no se han acercado más, sin embargo, si hay más vehículos de este tipo se les otorgará el permiso.

Además, veedores, como Sergio Toledo, asegura que es injusto que no se les cobre a estos vehículos y si a los vendedores ambulantes.