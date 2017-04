Polémico médico Carlos Ramos Corena regresó al país

El médico colombiano, Carlos Ramos Corena, denominado en Puerto Rico como “el médico de las barbies”, fue exonerado por las autoridades de ese país de los cinco procesos que cursaban en su contra por el delito de ejercer la práctica de la medicina sin la debida autorización en esa isla del caribe.

En Colombia, Ramos Corena ha sido investigado por las autoridades desde 2008 por denuncias de mala praxis en su contra sin fallos condenatorios hasta el momento.

El Tribunal de Ética Médica lo sancionó por 6 meses para ejercer la medicina en Colombia hasta agosto de 2016.

Ramos Corena regresó a Medellín y abrió su consultorio en donde asegura tiene ya 200 pacientes listas para utilizar sus servicios. “Desde ayer empezamos la consulta y tengo muchos pacientes que han estado esperando por mí”, reseñó el médico.

Advirtió que lo que vivió durante los últimos cinco meses “fue un infierno” y por eso “la demanda va contra el estado de Puerto Rico porque el fiscal nunca pudo probar las acusaciones en mi contra (…) en Colombia las acciones van contra el concejal Bernardo Guerra quien fue el precursor de mi encarcelamiento injusto en Puerto Rico (…) este señor desde hace 5 años está detrás de mí tratándome de delincuente, de criminal…”, sentenció Ramos Corena.

El concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, por su parte aseguró que el médico Carlos Ramos no debería realizar procedimientos estéticos en Colombia porque “él (Carlos Ramos Corena) no es idóneo para realizar procedimientos estéticos, él no es cirujano plástico, es médico general y por eso no tiene la idoneidad para realizar procedimientos”.