Polémico viaje del Concejo de Tibasosa a Cartagena para discutir temas de la corporación

Un escándalo se ha desatado en el municipio de Tibasosa, en Boyacá tras conocerse que 11 concejales de ese municipio estuvieron recibiendo orientación entorno a temas como ordenamiento territorial, el nuevo modelo de integrado de planeación y pautas para mejorar el ejercicio de control político durante cinco días en Cartagena de Indias.

Lo que llama la atención en el contrato que conoció La W Radio es por 22 millones de pesos y la persona encargada de dirigir la orientación es la misma que presta asesoría jurídica en la Alcaldía de Tibasosa.

En el contrato se observa que los 22 millones se gastaron así:

El pago de 5 millones de pesos de transporte aéreo Bogotá – Cartagena, Cartagena – Bogotá, para 13 adultos. Transporte terrestre Bogotá – Tibasosa, Tibasosa – Bogotá por 1.500.000 pesos; transporte terrestre en Cartagena por 500.000 pesos.

El alojamiento para 13 personas por cinco días, cuatro noches, por 5 millones de pesos, alimentación que incluye desayuno, almuerzo, comida y refrigerios durante la capacitación tiene un costo de 6 millones de pesos, los horarios de los conferencistas y logística de las conferencias, por 4 millones de pesos.

W Radio cuestionó al presidente del Concejo de Tibasosa, Anselmo Enrique Talero, quien obra en nombre y representación del concejo y quien fue debidamente facultado para la suscripción de contratos.

Al preguntarle por qué hacer un viaje para discutir temas de la corporación en Cartagena de Indias y no hacerlo en Boyacá, teniendo en cuenta que Tibasosa no cuenta con un músculo financiero grande, el concejal Talero contesto: “Si señor tuvimos la capacitación fuera del departamento, colocamos un dinero adicional y nos fuimos para allá (Cartagena), me acabo de enterar que nos están denunciando”.

La W le insiste al concejal que fueron 22 millones de pesos del contrato, a lo cual respondió el cabildante: “Si señor fueron 22 millones de pesos, pero no se gastaron todos”.

Dijo que se está haciendo un balance para pasar todo de los gastos que se hicieron, tanto del vuelo como el hospedaje y el recinto para la capacitación. Al cuestionarle de que hablaron en cinco días, Anselmo Enrique Talero, reconoce que dos días fueron de capacitación y los otros días se dedicaron a “nos dedicamos a visitar la casa de García Márquez, sitios turísticos, museo del oro, dando vueltas por ahí”.

También se le preguntó de dónde salió la plata para hacer turismo y el concejal respondió: “nos tocó meternos la mano al dril”.

Y el por qué hacer un contrato con el asesor jurídico de la Alcaldía, respondió: “Siempre se ha hecho así; el que tiene el contrato es el doctor Cruz (asesor jurídico de la Alcaldía). El mismo es el que nos asesora acá en el recinto del Concejo y el mismo es el que está en el contrato”, explicó.

Con respecto al rechazo que ha generado dentro de la comunidad de Tibasosa, el presidente de la corporación respondió que “estoy tranquilo y estamos obrando bajo la ley”.

Dijo que se siente tranquilo frente a una posible investigación que según él la recibiría con “los brazos abiertos”.

