Policía de Santa Marta investiga presunto caso de abuso de autoridad

A través de un video que fue publicado por el portal noticioso Seguimiento.co, se conoció este miércoles el caso de Anderson Robles, quien según lo que se ve en las imágenes fue violentamente golpeado por varios policías, en medio de un operativo de control de espacio público en el Centro Histórico de Santa Marta.

El joven asegura que se encontraba con un grupo de amigos comiendo en un puesto de chuzos, cuando varias unidades de la Policía Metropolitana llegaron hasta el lugar y al parecer chocaron contra la pequeña estación de comida callejera.

"Me molestó mucho la forma como llegaron a pedirle al señor que desocupara el lugar y se los dije, que esa no era lo forma y eso a ellos no les gustó. Reconozco que uno de mis compañeros hasta les quería pegar, ahí fue cuando interviene y me golpearon con una botella" manifestó el joven denunciante.

En las imágenes se ve un grupo de uniformados que golpea fuertemente al joven en medio de los gritos y expresiones de rechazo de los transeúntes.

Sobre estos hechos el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo, manifestó a La W que "frente a esta denuncia se iniciaron inmediatamente las investigaciones para determinar la responsabilidad penal y disciplinaria de los uniformados que participaron en ese procedimiento y determinar si hubo o no exceso de fuerza, toda vez que hay registro de lesiones personales".

El coronel indicó, además, que la entidad es muy cuidadosa en el respeto y protección de los derechos humanos, por lo que se acogerá en derecho lo que se determine en el proceso judicial sobre la continuidad y permanencia de los uniformados implicados en este caso