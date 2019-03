Policía pide a Alcaldía de Tunja agilizar Coso Municipal por alta proliferación de perros

Aunque la Policía reconoce que se viene actuando con la Secretaría de Protección de Tunja en la esterilización de caninos, la medida no es eficiente, puesto que en el espacio público, las vías en los barrios la proliferación es alta, en ese sentido lo más urgente según las autoridades es el de agilizar el Coso o albergue municipal para los caninos.

“Hay demasiados animales, aproximadamente en el último censo que hicieron los universitarios de la Uptc hay 10 mil perros callejeros contando aquellos que tienen un propietario pero lo mantienen por fuera de la casa”, explican las autoridades.

Sin embargo, la integrante del grupo de protección ambiental y ecológica de la Policía Metropolitana de Tunja, subintendente Mayerly Martínez, cuenta que la entidad castrense no es la encargada del cuidado de esos animales y que es una responsabilidad de la administración municipal.

“El tema de los perros que se le tiran a las motos, que muerden a los niños o que se le tiran a los carros no es policivo, es del municipio. (…) “Queremos aclararle a la ciudadanía debido que nos han llegado demasiadas quejas diciendo que la Policía no acciona, no prevé ni hace nada con los perros callejeros”, explica la subintendente Martínez.

Según la suboficial lo más triste de toda la problemática es que la ciudadanía al verse agredida por los perritos les arrojan piedras, los apuñalan, los golpean. “Ahí están ejerciendo un maltrato animal”

“Hemos recibido quejas que los están envenenando, hace pocos días llegó un perrito con una puñalada tenía sus viseras por fuera, no los estamos considerando como seres sintientes”.