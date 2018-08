Policía tendría estrecha relación con ilegales en Ituango: Luis Pérez Gutiérrez

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, ordenó el traslado de los 22 policías que custodiaban la vereda Santa Rita de Ituango porque, al parecer, algunos tendrían relación cercana con los ilegales de la zona.



Esa fue la denuncia que recibió en Ituango, en un consejo de seguridad que adelantó con los altos mandos del departamento, allí, "la ciudadanía, el cura párroco y otros actores como profesores, se quejaron que en Santa Rita de Ituango, la gente no tenía confianza en la policía, porque los veían muy amigos de los ilegales que se mueven en la zona… van a ir preparados y conscientes de lo van a enfrentar y dispuestos a recuperar la confianza de los ciudadanos”, explicó el mandatario seccional.



La secretaria de gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró que esta situación no solo se está reportando en Ituango, sino que también recibieron la queja de que en otros 24 municipios estaría ocurriendo algo similar, por eso conformaron una comisión para atender cada caso de manera puntual.



La denuncia la hicieron los mismos alcaldes al advertir que los uniformados no estarían combatiendo el microtráfico de manera contundente.