Policías borran registro fotográfico de camarógrafo que cubría disturbios en la Uptc

Durante un bloqueo y disturbios que se presentaban dentro y fuera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) un camarografo del medio local NCT noticias fue retenido por carca de 15 minutos por uniformados que le borraron todo el registro fotográfico que había recopilado de la protesta.

"Un patrullero se acercó y me dijo usted por qué toma fotos. Le contesté que era camarografo de NCT Noticias. Entonces llegó un capitán me rapó el teléfono, miró las fotos y las eliminó. Les dije que no traía carnet que me permitieran llamar a mis compañeros para que me allegaran el carnet", narró Eduan Hurtado.

Por cerca de 15 minutos, dice Eduan, duró retenido por parte de un grupo de policías mientras corroboraban información de él.

Por su parte, la coronel María Emma Caro, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, asegura que el camarografo, en el momento en que el uniformado le preguntó por qué tomaba fotos, no mostró la credencial de periodista ni el chaleco que lo identificara con el medio para el cual trabajaba.

"Pues la verdad como vieron que estaba tomando fotos y no presentó credencial ni chaleco, el uniformado procede a revisar, y entiendo, borro dos imágenes", explicó la coronel Caro.

Entre tanto, el bloqueo de los estudiantes, que exigen cumplimiento de los acuerdos pactados con las directivas del claustro educativo, generó por más de una hora problemas de movilidad al ingreso de la capital boyacense.

"Es de anotar que los estudiantes habían dejado una caja en la vía y colocaron palos. 15 explosiones adentró más una patrulla de la Policia golpeada con una piedra", dijo la alta oficial que agregó que "el momento era de alta tensión".