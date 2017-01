Popayán: asaltan a exconcejal y le hurtan $90 millones

Las autoridades no han entregado explicaciones sobre un caso de atraco registrado en una bodega localizada en el barrio Chapinero de Popayán, donde la exconcejal del municipio de Timbío, Ángela Cleves, fue abordada por un sujeto armado que le hurtó cerca de 90 millones de pesos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del viernes 20 de enero, cuando la ciudadana acudió a una entidad bancaria a retirar la suma de dinero mencionada, pues al día siguiente viajaría a los municipios de Caldono y Buenos Aires a realizar unos pagos correspondientes a proyectos de vivienda de interés social que maneja a través de una fundación.

“(…) Retiré ese dinero porque el día sábado tenía que cancelar. Yo andaba con mi esposo, el dinero lo retiré como a las 2:30 de la tarde, pero sobre las 5 cuando estaba con todos los trabajadores en una bodega donde tenemos una ferretería llegaron los sujetos en tres motos y un vehículo”, explicó.

La situación quedó registrada en videos de las cámaras de seguridad del establecimiento, material que ya fue entregado a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional, sin embargo hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta o avance de la investigación.

En el material de video se observa cuando un sujeto con un arma de fuego intimida a la exconcejal y después de un minuto y medio de forcejeo y de realizar un disparo al suelo, logra apoderarse del bolso que contenía el dinero.

“El sujeto incuso me pega una patada y me dice muchas palabras. Yo ya denuncié pero me preocupa ese tema de la Fiscalía que es muy lento; ya es martes, fue tanto dinero y aún como que no le han asignado fiscal al proceso. Entregamos videos y varias pruebas que van a servir para el reconocimiento de los sujetos pero no”, añadió.

Al interior del bolso estaba un celular cuyo GPS sirvió para hacer un seguimiento a los delincuentes, sin embargo el dispositivo móvil fue entregado a la Policía horas después.

Asimismo, se indicó que algunos ciudadanos que se percataron de lo ocurrido persiguieron a los delincuentes hasta la vivienda en la que supuestamente se repartieron el botín, sin que hasta el momento las autoridades hayan brindado alguna respuesta al respecto.