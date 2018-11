Por falta de vehículos, no admiten más recluso en cárcel Las Mercedes de Montería

Siete días completa la cárcel Las Mercedes de Montería sin admitir un interno más, ante la falta de vehículos para transportar reclusos a las respectivas audiencias.

“Venimos desde hace tres años con un problema para transportar a los internos y en común acuerdo la semana pasada se tomó la decisión de no recibir detenidos por cuanto no tenemos forma de poder trasladarlos. Los internos de alta que captura la Policía, porque esos internos una vez los recluyen al otro día hay que sacarlos a diligencias y eso nos genera transportes y no tenemos, en Montería un solo vehículo en condiciones óptimas”, precisa Eduardo Villera, cónsul de Derechos Humanos y sindicalista.

Pese a la crisis, las autoridades por su parte aseguran que los operativos no cesarán aunque actualmente la Unidad de Reacción Inmediata de Montería se encuentre hacinada teniendo en cuenta el promedio de capturas que se realiza en el área Metropolitana de la capital cordobesa que comprende cinco municipios que son de 10 a 12 personas diarias.

“Vamos a continuar con nuestra labor de vigilancia y control y de las operaciones. En estos momentos tenemos algunos retenidos en la URI, donde ya tienen lo que es medida de aseguramiento en centro carcelario y esto al pasar de los días muy probablemente vamos a tener que generar algunas estrategias. Tenemos hasta el momento 19 retenidos en la URI”, advierte el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Fredy Correa.

Por su parte, el gobierno municipal manifiesta que ya están al frente de la situación para solucionar la emergencia en el menor tiempo posible.

“Entendemos la preocupación de ellos y ya hay un compromiso del alcalde Marcos Daniel Pineda, de subir ostensiblemente el presupuesto para el próximo año de 70 millones a 120 millones, este es un convenio que muchas veces no se ejecuta muchas veces porque ponen a la a administración que sea quien realice la contratación. Ya hablamos con las directivas”, estableció el secretario de Gobierno de Montería, Arturo Mercado.

Mientras, se ha establecido que en caso de agravarse el panorama y no se lleguen a acuerdos, las estaciones de policías serían improvisadas cárceles en Montería.