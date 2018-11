Por incumplir normas sanitarias, suspenden comedor del PAE de un colegio en Cartagena

Tras varias visitas en las que se evidenció el mal estado de la cocina y el incumplimiento de normas sanitarias, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) suspendió las actividades en un comedor del Programa Alimentación Escolar (PAE) de la Institución Educativa Santa María, del barrio Santa María.

El cierre del comedor del PAE se dio luego de que se verificara que el área de preparación de alimentos no cuenta con registros actualizados del control de temperaturas, ni tienen evidencia de monitoreo del agua potable, no poseen trampa de grasa, y en general no registra los procesos de limpieza y desinfección de manera actualizada o frecuente, señala el informe de la inspección hecha por el Dadis.

Gustavo Orozco Lorduy, líder del Programa de Vigilancia y Control de Alimentos del Dadis, explicó que el centro educativo fue visitado en septiembre pasado y les hicieron algunos requerimientos ante lo deficiente de las instalaciones para la preparación de los alimentos a los niños y niñas beneficiarios del PAE, pero no cumplieron con las recomendaciones.

“En la inspección que se realizó en esa fecha se observó que en su mayoría no fueron cumplidos, verificándose que el área de preparación de alimentos permite el ingreso de plagas al no contar con protección, además se detectaron otras deficiencias como el deterioro de las paredes, el techo no es de superficie lisa y permite el ingreso de plagas y aguas lluvias, utensilios en mal estado, estufas oxidadas, tablas de picar en mal estado, mientras que a los manipuladores al ser entrevistados por los profesionales de salud se observó que desconocen el cumplimiento y los requerimientos de las buenas prácticas culinarias y manipulación de alimentos", dijo el funcionario.

Otros centros educativos donde también se suministran alimentos a menores serán revisados para conocer en qué condiciones se están procesando las comidas que se les entregan a los escolares.