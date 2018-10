Por inseguridad, Dane no acude a las casas del barrio Rebolo de Barranquilla

Miladys Barraza Ramos, líder comunal del barrio Rebolo de Barranquilla, señaló en diálogo con La W que los habitantes de esta zona han manifestado su inconformidad luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) decidiera instalar un punto de censo para recoger la información de las familias y no realizarlo casa a casa como se hace regularmente, debido a temas de seguridad.

“Acá en el barrio Rebolo no censaron, ellos se presentaron a mi casa (…) yo pertenezco a la junta de acción comunal, y les dije: Si quieren yo llamo a todos mis compañeros que viven en varios sectores del barrio, vamos con funcionarios del Dane, casa por casa, estando nosotros ahí presentes no les va a pasar nada y dijeron que no, que este era un barrio peligroso. Ellos no se presentaron con la Policía, dijeron que habían hablado con la Policía y fue mentira, acá la Policía siempre nos presta sus servicios”, explicó Barraza.

Por su parte, el Dane señaló sobre el particular que la denuncia de los habitantes era un llamado de atención que la entidad estaba recibiendo, con el despliegue de todos sus esfuerzos para garantizar que los problemas de seguridad no impidan que todos los barranquilleros estén censados.

“No todo el barrio ha dejado de ser censado por problemas de seguridad, sino unas manzanas específicas”, declaró Juan Daniel Oviedo Arango, director general del Dane.

El censo comenzó el día martes 16 de octubre y termina mañana viernes 19 de octubre. El punto fijo está en el Centro Social Don Bosco, sin embargo, los habitantes aun no dejan de mostrar su inconformidad sobre la situación que se presentó.

“Estamos inconformes, es una estigmatización bien grande contra el barrio Rebolo, nosotros no podemos pasar esto por alto”, señaló Barraza.

Desde el Dane también se informó que acudirán a las Fuerzas Militares para que los acompañen en las jornadas.