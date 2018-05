Por negar libertad a una mujer, agreden a juez en Montería

Como una "agresión a la justicia" calificó el juez de Montería Jaime Lindo, el fuerte golpe que recibió en su oído izquierdo por parte de uno de los familiares de la procesada Leyla del Carmen Ángel Vitola, presuntamente implicada en el denominado "Cartel del Icbf".

La agresión habría sido el resultado de una inconformidad tras la decisión que tomó el juez, quien negó la libertad por vencimiento de términos a la mujer investigada por delitos como peculado por apropiación y otros en el marco del denominado "Cartel del Icbf" por medio del cual fueron desviados $7.000 millones de pesos contratados para atender a más de tres mil niños a través de la Fundación "Nuestra Tierra".

"Tomo una decisión, no concedo la libertad por vencimiento de términos y esperó a que saliera de la sala y cuando me estoy quitando la toga, me dio un puño en el oído izquierdo, acto seguido, huye y yo llamo a la Policía y la Policía lo captura", agregó el juez Jaime Lindo en diálogo con La W Radio.



El victimario sería hijo de la investigada y podría ser procesado por agresión al servidor público. "Esto va más allá de lesiones personales, esto es una agresión a la justicia", precisó el juez. Los hechos se registraron hacia las 10:30a.m. de este martes 29 de mayo en el Palacio de Justicia de Montería. Entre tanto la procesada continuará en detención domiciliaria.