Por “relaciones afectivas” con una estudiante fue desvinculado docente del Sagrado Corazón

Mediante un comunicado de prensa la rectoría del Colegio Sagrado Corazón de Barranquilla, informó que fue retirado del cargo un docente, luego de que mediante redes sociales circulara información delicada acerca de relaciones afectivas entre este y una estudiante de esa institución.

“Ha circulado en redes sociales información delicada acerca de relaciones afectivas entre un docente y una de nuestras estudiantes; En el día de ayer la información fue allegada a la institución por parte de los progenitores, y de inmediato atendiendo a la responsabilidad que me asiste no sólo como empleador, si no como rector del colegio, solicité la correspondiente asesoría legal, y tomé las medidas necesarias a fin se separar del cargo al docente de manera preventiva.” Señaló el Hermano José Omar Hoyos Ciro, en el documento. Por otro lado, en redes sociales, circula un audio de whatssap dónde la madre de la menor, señala de que hay “Pruebas”, que ya se encuentran en poder de la Fiscalía.

“Cómo madre de familia, como mujer, estoy muy dolida, espero que ninguno viva lo que yo estoy viviendo.” Detalla el audio.