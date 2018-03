Por tutela de la Alcaldía de Cartagena, suspenden desalojo en Tierrabomba

Un operativo con el que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pretendía recuperar 37 hectáreas de la isla de Tierrabomba que, al parecer, se encuentran en poder del comerciante tolimense José Vicente Caro, conocido como ‘el Árabe’, quedó suspendido por una medida provisional del juez cuarto civil municipal de Cartagena Aurelio Mavesoy Soto.

La W conoció en primicia que la medida del juez se da en respuesta a una tutela presentada la tarde del viernes por la Alcaldía de Cartagena, a través del abogado Libardo Mercado Barguil, en contra de la SAE.

En el documento de 10 páginas al que tuvo acceso este medio, el abogado Mercado asegura que los predios que la SAE se disponía a desalojar este martes 21 de marzo fueron calificados por el extinto Incoder como propiedad del Distrito.

“Aquí no hay un fallo si no una medida provisional porque la Alcaldía pide que se de esa medid alegando que los predios en cuestión son propiedad del Distrito. Si no tomo esa medida se podría causar perjuicios contra el bien general que se tornen como irremediables”, explicó el juez en entrevista fuera de micrófonos con La W.

De acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales, la orden del juez congela el desalojo y posterior devolución que había ordenado la Corte Constitucional en sentencia T1024 del 2012. Para dicha diligencia la entidad convocó a más de 100 hombre entre Policía Nacional y Armada Nacional.

Las 37 hectáreas que iban a ser desalojadas iban a ser devueltas a Fernando Martínez, un particular que se vio afectado por el proceso de extinción de dominio que hizo la Fiscalía dentro del escándalo de Dragacol.

