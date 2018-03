Precaución para los bañistas ante presencia de “Fragata Portuguesa”

El Director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico Alberto Escolar en diálogo con La W se refirió a la aparición de la “fragata portuguesa” en las playas del caribe colombiano.

“Aseguró que han detectado su presencia porque hay sectores del litoral caribe que tienen aguas en una condición más favorable para ellas, como por ejemplo las zonas de aguas cálidas o aguas que en esta época del año les sean favorables sobre todo de alimentación, y por eso se acumulan en determinados sitios.”

Además declaró que los bañistas deben tener precaución, y que se debe evitar tener contacto con ellas. “Para el tema de bañistas, tomar las precauciones, saber que se trata de una especie con cierto grado de riesgo para el ser humano, son animales muy vistosos .En el caso de picadura acudir a un centro asistencial porque la reacción del ser humano ante la picadura es diferente, hay unas personas que les pueda afectar más que otras.”

Por otro lado se refirió puntualmente a la “Fragata Portuguesa” que fue encontrada en el sector de Salgar en el Atlántico, “No hemos tenido si no ese avistamiento, no significa que no haya más o que no puede haber, pero será un fenómeno que va a estar latente durante los próximos dos meses, y que hay que tomar los mecanismo de prevención.” Puntualizó Escobar.