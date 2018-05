Presentan siete nuevas demandas contra la elección de Quinto Guerra

Al Tribunal Administrativo de Bolívar llegaron siete nuevas demandas en contra de la elección atípica del pasado 6 de mayo en la que los cartageneros eligieron al conservador Antonio Quinto Guerra Varela como nuevo Alcalde de La Heroica.

Según confirmó el magistrado Moisés Rodríguez Pérez, presidente del Tribunal Administrativo de Bolívar, las siete demandas fueron presentadas ayer y, de acuerdo con la norma, tendrán tres días para que se surta el reparto de estas.

“Lo primero es que las demandas tendrán que declararse admitidas o no y cada uno de los magistrados tendrán que declarar si cumple los requisitos para ello y así determinar en qué momento se convierten en una sola, porque no puede haber ocho demandas por el mismo proceso. Luego de que se defina la acumulación y luego por sorteo nombrar un solo magistrado ponente”, explicó Rodríguez Pérez.

El magistrado Rodríguez insistió en que el proceso en contra de la elección atípica que se adelanta tras una demanda de nulidad presentada por la Procuraduría General de la Nación se está dando con todas las garantías procesales.

“Todos los intervinientes en este proceso, en el que se suman además dos representantes de la Procuraduría que hicieron parte como coadyuvantes, tendrán todas las garantías procesales necesarias que tiene cualquier persona en un proceso judicial”, dijo.

“En cinco días Quito está notificado”

Sobre la notificación al suspendido alcalde, para lo cual hoy circuló en El Universal y en El Heraldo un aviso de notificación, el magistrado Rodríguez señaló que es un trámite legal y que Guerra tiene hasta cinco días hábiles contados desde este miércoles 30 de mayo para notificarse y apelar.

“A través del correo electrónico se le hizo llegar la copia del auto admisorio de la demanda. Y la Procuraduría decidió cumplir con la notificación a través de un aviso que se publicó en la prensa (…) yo no creo que Quinto no lea los periódicos o que no los lea a ustedes, él ya está notificado y tiene sus días legales para hacer la notificación en este Tribunal”, precisó.

En lo que tiene que ver con la comunicación al presidente Juan Manuel Santos, el magistrado aclaró que “no es una notificación porque el presidente no es parte procesal en esta solicitud de nulidad, lo que se da en este caso es una comunicación y ya se hizo a Presidencia desde el viernes (25 de mayo) a las 10:50 de la mañana para que haga lo propio”, anotó.

El togado explicó que la apelación de Quinto debería darse ante el Consejo de Estado y que sería este el que podría reversar o dejar en firma la decisión de suspensión provisional contra el mandatario, la cual podría durar entre tres y seis meses, que es el término legal para un fallo de fondo en los proceso que tiene que ver con temas electorales.