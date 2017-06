Presidente de Sintraelecol advierte sobre apagón en la Costa Atlántica

Hamilton Barreto, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Electricidad, en diálogo con La W advirtió sobre un inminente riesgo de apagón en la Costa Atlántica, debido a que el Gobierno Nacional hace seis meses no gira los recursos en materia de subsidios.

“Hasta el momento Electricaribe le factura un aproximado de 50 mil millones de pesos mensuales, y hace seis meses el estado no paga, no paga los subsidios, es un tema muy preocupante para esta situación ya que de ahí depende la inversión, el mantenimiento, de ahí también depende de lo que se recaude. Además de esto, los entes gubernamentales siguen debiendo 180 mil millones de pesos.” Manifestó Barreto.

Aseguró que si persiste esta situación un gran apagón podría darse, “No entendemos como los españoles a Gas Natural, el Gobierno Nacional le hacía adelantos de subsidios, para aliviar situaciones que se vivían concretamente en la empresa, y en este momento, prácticamente apuntaron al tema de la intervención, pues intervenimos, ya está intervenida, pero la intervención no es la solución. La solución es un sin número de cosas que abordan este problema, todo el mundo se ha alejado, nadie dice nada, el Gobierno se ha quedado callado, y efectivamente, sería culpable de un apagón el estado colombiano en la costa atlántica.” Dijo.

Manifestó que al no cancelar el Gobierno los subsidios también se presenta la afectación en las redes, su mantenimiento, y por ende la calidad del servicio, “Hace seis meses no se está recibiendo el subsidio por medio del estado, si no hay dinero, no va a haber mantenimiento. El mantenimiento programado es de acuerdo a lo que se ingrese, aquí nosotros tendríamos que estar hablando por lo menos de quinientos mil millones de pesos como poco, en inversión para temas de mantenimiento y nuevas redes anuales, y en este momento plata no hay, y no va a ver, y el estado no resuelve este problema. Todos sabemos que estas redes de aluminio que los españoles trajeron, es un problema, que tiene una durabilidad de cinco años. La durabilidad que tenía el cobre era de más de veinte años, aquí ya hace más de cinco años las redes fueron reemplazadas y hasta el momento no se les ha metido la mano nuevamente para el tema de reemplazarlas.” Puntualizó.