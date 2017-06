Procuradora denuncia discriminación "Donde Fidel" en Cartagena

La procuradora delegada para la defensa de los derechos humanos y para la seccional Bolívar, Elsy Angulo España, denunció que durante un recorrido turístico por el Centro Histórico de Cartagena, fue víctima de discriminación.



La funcionarios relató a la W Radio, cómo fue tratada por trabajadores del establecimiento "Donde Fidel", ubicado a unos metros de la alcaldía de Cartagena y detrás de la emblemática Torre del Reloj.



"El día martes a las 4:30, me desplazaba con unos amigos canadienses en un tour turístico por el centro, cuando llegamos a un establecimiento cerca de la alcaldía, específicamente 'Donde Fidel', un negocio de tradición. Aquí sufrí un acto de discriminación", dijo Angulo.



Agregó, "Mientras estábamos en el tour, me sentí fatigada y me senté un una silla, tan pronto lo hice Llegaron tres hombres meseros del negocio ‘Donde Fidel’ y me dijeron que no podía estar ahí sentada. Les pregunté por qué no podía estar ahí sentada, ninguno dio explicación y uno le dijo, porque mi jefe lo manda... observó otra mesa donde hay unas persona en una mesa, sirviéndoles cervezas y en otra también".



Aseguró además, que intentó poner al propietario del establecimiento al tanto de que le sucedió y este echó de menos lo sucedido.



"Uno de los hombres me dijo, tras de hinchada y con papera, lo cual me molestó mucho, me dispuse hablar con Fidel, el dueño del lugar, le explique lo que acaba de pasar y esto fue más desconcertante, porque no me prestó atención, y me dio la impresión que le pareció trivial y trató de legitimar lo que sucedió, yo espere uñas disculpas, pero no"



Reprochó que tenga que decir el cargo que ocupa, para que esto no le suceda, "Le dije que es lamentable que yo, que fui delegada de la procuraduría en Bolívar tenga que vivir esto, y que no tendría por qué andar con un letrero en la frente que diga quién soy".



Fue enfática en decir que si fue un acto de discriminación y cuestionó que esto siga sucediendo.



"Hay un hecho de discriminación, esto fue trato diferencial negativo y peyorativo contra mí, me pregunto qué pensaron estas personas bajo que prejuicio actuaron cuando me senté, es está una negra palenquera, una prostituta, está en condiciones d pagar los precios tan altos que ahí cobran".



Dijo que ya se tomaron acciones legales, "Se están tomando acciones legales, porque este es una acción que no se puede tolerar en este país".



Elsy Angulo trabajó en la implementación desde la procuraduría a la política pública afro en Bolívar, es becaria del programa del alto comisionado para los derechos humanos que en Ginebra 2014.



La W Radio intentó comunicarse con los propietarios del establecimiento y no fue posible.