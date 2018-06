Procuraduría absolvió a Carlos Caicedo por terminación de concesión con R&T en Santa Marta

La firma Recaudos y Tributos (R&T) tenía en sus manos el recaudo de los impuestos del Distrito de Santa Marta a modo de concesión desde el año 2002. Sin embargo, el ex alcalde Carlos Caicedo terminó ese contrato de forma anticipada durante su administración en el año 2012.

Cabe precisar que la firma R&T es parte del Grupo Inassa, el cual ha sido duramente cuestionado por la operación de la empresa operadora de acuerdo Metroagua en Santa Marta y Triple A en Barranquilla.

A través de un comunicado de prensa, el ex alcalde y también ex candidato presidencial, Carlos Caicedo Omar, anunció la decisión de la Procuraduría General de la Nación en este caso.

Así, Caicedo indicó que el ente de control lo absolvió al encontrar que el procedimiento empleado se ajustó por completo a la ley, por lo que concluyó que no incurrió en ninguna falta disciplinaria. En consecuencia, ordenó la terminación definitiva de la investigación disciplinaria.

“Hoy me absuelve la Procuraduría al concluir que no obré mal, pues lo que hice fue acabar con esa concesión que desangró las finanzas del Distrito. Y claro, quienes perdieron ese negocio jugoso creyeron que con esta investigación me sacarían del camino”, indicó Caicedo al ser consultado sobre este tema.