Procuraduría archiva proceso contra Alcalde de Popayán

La Procuraduría General de la Nación archivó la investigación contra el alcalde del municipio de Popayán, César Cristian Gómez Castro, quien había sido denunciado por supuestamente constreñir a funcionarios para votar por un candidato a la Presidencia.

La denuncia fue realizada por el presidente del Partido Verde en Popayán, Germán Callejas, durante un encuentro del Comité Municipal de Garantías Electorales efectuado en enero de este año, donde aseguró que el alcalde estaba participando en política.

La Procuraduría investigaba las denuncias que indicaron que el Alcalde habría efectuado constreñimiento a funcionarios y contratistas de la Administración en el mes de diciembre de 2017, para sufragar en las elecciones.

Se indicó en su momento que Gómez Castro citó a funcionarios de la Secretaría de Gobierno, les hizo dejar el teléfono celular fuera del recinto y les dijo que debían votar por un candidato, de lo contrario no podrían seguir vinculados en sus cargos.

La Procuraduría señala que consultó con la Fiscalía la existencia de una denuncia relacionada con dichos hechos, pero no encontró registros, lo que “genera dudas respecto de las declaraciones realizadas por el señor Germán Callejas”.

Respecto a la queja de los celulares, la Procuraduría aseguró que son hechos disciplinariamente irrelevantes.

Por otra parte, sostuvo que el señalamiento efectuado no está probado y no hay siquiera indicios que logre acompañarlo, por lo que consideró que los hechos presuntamente irregulares no existieron.

De esa forma, se ordenó el archivo definitivo de las diligencias y la terminación del proceso disciplinario.

Ante esta decisión, el Alcalde aseguró que quedó claro que no incurrió en falta alguna, por lo que la entidad no encontró méritos para seguir el proceso, “actuamos de una manera transparente en todos nuestros juicios de tipo político y administrativo”.

El denunciante podrá apelar la decisión de la Procuraduría.