Procuraduría debería averiguar por quienes viven en el páramo de Pisba: Carlos Amaya

Los campesinos de las veredas ubicadas en el Páramo de Pisba y en zona de amortiguación del mismo llegaron a Tunja, tras una caminata de tres días y cinco horas.

Posteriormente, el pasado 20 de noviembre, solicitaron al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, que viaje y conozca de primera mano lo que está pasando socioambientalmente en la zona. Ante esto, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, dijo que sería “chévere” que el jefe del Ministerio Público lo hiciera y que él está listo para acompañarlo.

“Sería chévere que el procurador fuera. Eso hay que hacer un despliegue de seguridad, pues allá hay presencia de un grupo armado. Estoy seguro de que organizamos bien, vamos y conocemos la realidad del asunto. Yo estaría listo”, dijo Amaya a los medios de comunicación en el Puente de Boyacá.

Sobre el informe que la Procuraduría solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, (Corpoboyacá), Carlos Amaya mostró respeto por las competencias que tiene el ente de control para suspender cualquier obra, y dijo estar atento a las investigaciones que se hagan para, según él, poder mostrar qué ha hecho la Gobernación.

“Lo que yo quiero decirle a la Procuraduría y a todo el pueblo boyacense es que deberían averiguar por los seres humanos que viven allá”, dijo el mandatario boyacense, que insistió que no causó ningún daño ambiental.

Agregó que: “La orden que di no fue hacer un daño ambiental, lo que dije fue vamos a prestarle la maquinaria a la Alcaldía y a las Juntas de Acción Comunal para que le hagan mejoramiento al camino que ellos tenían para que pueda entrar una ambulancia y sacar los enfermos. (…) Nosotros no entramos al páramo, eso es falso. Nosotros no nos inventamos nada es un camino que ya existía”.