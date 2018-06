Procuraduría ordena indagación contra alcalde de Santa Marta y secretario de Salud

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Regional Magdalena, ordenó la apertura de una indagación preliminar por omitir el cumplimiento de las normas que regulan el Plan de Inversiones Colectivas, que define particularmente la contratación de servicios con las Empresas Sociales del Estado.

La indagación basada en una publicación del portal noticioso “El Artículo”, indica que la alcaldía de Santa Marta podrá estar incurriendo en irregularidades al no contratar con el estado la prestación de servicios de salud a través de la ESE Alejandro Próspero Reverad. Se indica también que no tiene razón el Distrito para incumplir la resolución 518 del 2015 que establece las intervenciones, procedimientos, actividades e insumos que serán financiados con recursos del Plan de Salud Pública y que son de obligatorio cumplimiento.

En el artículo 14 de esa resolución se establece que las instituciones contratadas para administrar el PIC no podrán subcontratar los servicios, sino solo en caso de actividades de apoyo en la ejecución de las intervenciones y en la adquisición de insumos.

Lo que busca definir la Procuraduría a través de las pruebas que se practicarán en este proceso y que incluyen revisión de los contratos suscritos por la ESE, visitas de inspección a la Secretaría de Salud y audiencia en versión libre del alcalde Martínez; es definir si estas acciones constituyen una falta disciplinaria.

Según el gerente de la ESE, Omar Suárez Prasca, “desde hace cuatro años el alcalde no le hace los contratos a la ESE Alejandro Próspero Reverad, pero si es obligatorio atender a los usuarios, los cuales en su mayoría es la población pobre no asegurada y la población venezolana a los que se les debe aplicar medicamentos y recibir la atención médica sin ningún tipo de cobro al no existir contrato”.

Nidia Castañeda, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social en el Magdalena (Sindess), aseguró que la crisis corresponde a insumos de toda índole, desde las condiciones en la que están los profesionales hasta la atención que reciben los usuarios.