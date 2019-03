Promigas podría analizar participación en proceso por nuevo operador de Electricaribe

El Presidente de Promigas Eric Flesch aseguró que tienen “La mente abierta” para revisar si la compañía, participa en el proceso para ser nuevo operador de Electricaribe.

“Tenemos esa responsabilidad yo diría empresarial y social, pero estas compañías tienen accionistas, y los accionistas no son de animo de lucro. Los accionistas aprueban proyectos cuando hay un retorno. Yo he hablado con el gobernador, y he hablado con ciertas personas del gobierno, que hay que buscar esa matemática, bajo que condiciones pudiera ser atractivo para una empresa como Promigas, pensar que le pudiera apostar a Electricaribe. “

Flesch, también se refirió a la opción de participar en este proceso junto a Celsia, y aseguró que están dispuestos a revisarlo.

“Celsia es una compañía muy buena, podría ser un buen socio para ir juntos, potencialmente estamos ahí, pero hasta hoy, no hay nada, pero las puertas no están cerradas. En este momento tenemos la mente abierta para revisar. Mientras se encuentre una salida donde los accionistas, no vean que pierden su capital, apostándole a una solución, yo pienso que las puertas están abiertas.”