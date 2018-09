Proponen consejo de seguridad para las mujeres en Barranquilla

En diálogo con La W, Emma Doris López, directiva de la Red de Mujeres Contra la Violencia en el Atlántico, analizó la situación actual que se vive en la ciudad de Barranquilla en torno a la seguridad de las mujeres.

Esto, ante algunas denuncias sobre supuestos raptos y falsas cadenas de WhatsApp que alertan sobre una red que se pasea por la ciudad para realizar estos hechos.

Ante esta situación, López señaló que estas prácticas deben ser detenidas por las autoridades y, al mismo tiempo, se debe revisar esta problemática, tanto en el departamento del Atlántico como en la ciudad de Barranquilla.

“Más allá de desmentir –que eso no es–, es reunirse con las mujeres. También nosotras tenemos nuestras propias lecturas, sabemos que esos relatos son ciertos y más allá de definir la veracidad, hay que estar presentes en estos momentos con respuestas contundentes y que satisfagan la salud mental de los atlanticenses. No podemos seguir en un desmentir, hay que reunirse en un Consejo de Seguridad para las Mujeres y esto lo estamos planeando hace más de tres meses”, expresó López

Por último, señaló que existe un problema de confianza hacia las autoridades y que este se refleja en que, en cuanto se presentan estos casos, no se hace la respectiva denuncia.

“En estos momentos, el hecho de que haya una narrativa en un medio de comunicación nos tiene que estar planteando una pregunta: ¿Por qué no acuden a las autoridades? Hay un problema de confianza en las autoridades, las rutas no funcionan y tienen deficiencias (…) no creemos en el sistema porque es paquidérmico, lento y no tiene enfoque de género, esa es una realidad que hay que mirar”.