¿Quién manda en la Triple A?

Luego de que se estableciera en la asamblea de accionistas de Triple A, que se celebró el día 26 de marzo en la ciudad de Barranquilla, que ninguno de los miembros de la Junta Directiva de esta compañía iba a recibir contraprestación económica.

La W radio conoció un correo electrónico con fecha del 27 de marzo, un día después de celebrada la asamblea, donde Otilia Sierra, quien funge como Directora de Control Interno de la compañía, pide a los miembros de esta junta documentos, para reconocer honorarios a los miembros de un llamado “Comité Financiero”, y que para esto se hace necesario su inscripción como proveedores.

Sin embargo, La W también conoció dos correos que dan respuesta a esta comunicación por parte de dos miembros de la junta directiva, donde se niegan a recibir contraprestación económica, ya que las normas vigentes estatutarias limitan la capacidad de fijar honorarios a los miembros de la junta.

Ante lo señalado en estos correos electrónicos, esta cadena radial decidió darles traslado a la Triple a, para conocer su respuesta, y la compañía manifestó que iba a revisar el tema.

¿Quiénes conforman la Junta Directiva de la Triple A?

Principales: Arnaldo Mendoza

Jesús Vall de Ruten Ruíz

María Virginia Torres de Cristancho

Alejandro Char

Suplentes: Camilo José Abello

Gabriel Núñez

Iván Darío Arteta

Mauricio Solórzano

Ana María Aljure

Esta emisora, consultó a un accionista de la compañía sobre la situación, y explicó que sólo dos miembros de la junta no pueden cobrar por ser funcionarios públicos, “Todos ellos son los miembros de Junta, pero el alcalde y su suplente no pueden cobrar por ser servidores públicos. El resto todos, pueden cobrar los honorarios, o los pueden recibir si en asamblea se les hubiera aprobado el cambio de los estatutos. Teniendo en cuenta que desde que existe la Triple A nunca se le ha cancelado ningún honorario, y sabe que es por amor a la ciudad el hacer parte de la junta de la Triple A, sino debe decir no acepto, y punto.”