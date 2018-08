Quieren hacerle atractiva la inversión al operador con nuevo esquema tarifario: Brieva

Las reacciones no paran en el Caribe debido al anuncio del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla sobre el aumento en las tarifas de energía, lo que mejoraría el servicio en un futuro, según lo expuesto por el titular de esta cartera.

Una de ellas, fue la del director de Protransparencia, Horacio Brieva, quien en diálogo con La W Radio aseguró que el Gobierno querría hacerle atractiva la inversión al operador estratégico, ofreciéndole un nuevo esquema tarifario.

“Lo que prenden es que el nuevo inversionista estratégico que venga cuente con los recursos, con base en el reajuste tarifario que nos quieren aplicar a todos los habitantes de la Región Caribe. Nosotros no tenemos por qué asumir vía tarifa todas las inversiones que se dejaron de hacer todos estos años, porque el Gobierno Nacional no las asumió, eso no sería justo con los habitantes de esta región”, señaló Brieva.

Por otra parte, hizo un llamado a los parlamentarios de la región para que actúen frente a el tema Electricaribe, “Por supuesto toda esa inversión se haría a costilla de nosotros los usuarios, frente a esto se requiere una reacción de la dirigencia costeña de los gobernadores, de los alcaldes, de todos los parlamentarios, de los dirigentes gremiales”.