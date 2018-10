Quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta: Iván Duque a Carlos Vives

Durante la instalación del Foromic, el presidente Iván Duque elogió al cantante samario Carlos Vives.

El mandatario destacó el espíritu filantrópico y cívico del cantautor con su natal Santa Marta, además de reconocer también el trabajo en conjunto que hace con su esposa Claudia Elena Vázquez.

“Yo me voy a tomar aquí una atribución y voy a exaltar también el trabajo de la Primera Dama de la Provincia, Claudia Elena Vázquez, que ha estado al frente de este tema con mucho ahínco”, dijo el presidente.

Por último, Duque aseguró que le gustaría ver al samario como alcalde de la Perla de América: “Como yo no me puedo meter en política, no puedo decir muchas cosas, pero yo creo que todos los que estamos acá algún día quisiéramos verlo como alcalde de Santa Marta, ahí se la dejo”, dijo Duque.