Realizan en Barranquilla tratamiento para la destrucción de células cancerígenas

Se realizó en la ciudad de Barranquilla el tratamiento mínimamente invasivo para la destrucción de células cancerígenas, la técnica utilizada fue la electroporación irreversible (Nanoknife).

El método es guiado por un ultrasonido o TAC y consiste en la colocación de agujas en el interior del tumor, que conectadas a un generador producen la creación de una campo eléctrico que destruye únicamente las células tumorales, sin comprometer el resto de las estructuras vitales cercanas a la tumoración.

“El paciente no siente que se le hizo un procedimiento, obviamente sí tiene el efecto de una anestesia general por seis, siete u ocho horas, pero no tiene esa inhabilidad de moverse. Al día siguiente ya siente que quiere ir para su casa. Este procedimiento nunca se había hecho en Colombia, es la primera vez. Yo tuve mucha experiencia en los Estados Unidos, gracias a Dios ya lo tenemos aquí, el Invima cuando yo llegue hace un año no lo tenía autorizado, hace 5 meses fue que lo autorizaron”, señaló el radiólogo Intervencionista, Vascular y Oncólogo, David José Sabbag Abudinen.

El procedimiento por primera vez en Colombia fue realizado con éxito el pasado 23 de mayo en el complejo de la Clínica Portoazul, en las instalaciones de Sabbag Radiólogos, en un paciente con cáncer de hígado de 72 años, quien al día siguiente, luego de la intervención, tuvo la oportunidad de irse a su domicilio.

“Al día siguiente se fue a su casa, estamos esperando que vuelva al control para hacerle el estudio y ver qué tan efectivo fue el tratamiento, si quedaron algunas células vivas, para ver si hacemos otra sesión del procedimiento o si empleamos una conducta terapéutica”, declaró Clara Milena Caez Pérez

La única contraindicación para la realización del tratamiento son las arritmias cardiacas debido a los electroshock.

Además de pacientes con cáncer de hígado, ha sido utilizado en pacientes que padecen de cáncer de páncreas, riñón, pulmón y tejidos blandos (aquellos tumores blandos que no quieren ser llevados a la cirugía.)

Los costos del procedimiento están entre los 60 y los 50 millones de pesos, pero ya está cobijado por la mayoría de las aseguradoras, ya sean prepagadas, régimen subsidiado o EPS.

“El paciente fue de una EPS y el procedimiento, puede llegar a salir más barato que una cirugía grande, porque una cirugía grande conlleva a cama de USI, productos sanguíneos, transfusiones, hasta 45 días hospitalizado, este paciente al día siguiente estaba dormido al día siguiente con su familia”.