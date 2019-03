Realizan plantón en Cali en defensa de la Justicia Especial para la Paz

En la Plaza de San Francisco, en el centro de la capital del Valle, se concentraron decenas de ciudadanos que protagonizaron un plantón en rechazó a las objeciones presidenciales a ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

"La JEP es la columna vertebral del Proceso de Paz, sin ella no vamos a conocer verdad, no vamos a tener justicia y no vamos a permitir que haya acciones de repetición contra las víctimas por eso salimos a defender la paz", Guillermo Londoño, activista político.





Los manifestantes pidieron al Gobierno respetar el derecho a la búsqueda de la verdad por parte de las víctimas.

"Defenderla porque estamos defendiendo la dignidad del país, no podemos permitir que el presidente nos haga quedar en ridículo a nivel internacional, es la garantía jurídica de la paz", dijo Stiven Ospina, Líder Social.

Más de dos duró la manifestación a la que asistieron líderes sociales, gremios sindicales e integrantes de partidos políticos.