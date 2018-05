Rectora de Uniautónoma acude a empresarios en medio de crisis financiera

En el marco del plan de la recuperación financiera que adelanta la Universidad Autónoma del Caribe, desde su rectoría se ha anunciado para este 11 de mayo una reunión con un grupo de empresarios para que le lancen un salvavidas a la institución. Este evento se realiza con el propósito de lograr que ingresen algunos recursos al alma máter que tanto los necesita.

“Definimos lo que les vamos a decir el próximo viernes (18 de mayo) con unas líneas programáticas muy claras, donde vamos a pedir donaciones y eso se va a hacer con un proceso transparente a través de una fundación, van a llegar esos recursos frente a un plan. Muy seguramente vamos a ver cómo nos va”, señaló la rectora Claudia Dacunha durante una intervención frente a funcionarios administrativos.

La universidad solicitaría a los empresarios el apoyo para el programa de becas, ya que con recursos propios hacía una inversión muy alta y debido a la crisis en la que se encuentra, no podría seguir con ese volumen de becas en su proporción. Por ende, buscarían esta opción por medio de terceros. También buscarían donaciones para los laboratorios y para recursos bibliográficos.

“Sí hay que ponerle a un salón Juan Pérez y al otro Pedro Pérez. Pero que den la platica que necesitamos, para que podamos salir adelante. Plan de recuperación de la parte financiera y poder seguir en la operación”, agrega la rectora.

Durante esta reunión, Da Cunha también se refirió al tema salarial, una situación que preocupa a algunos maestros pero continúa siendo prudente y poco apresurada frente al tema.

“Hoy no me puedo comprometer a decirles “el plan de pago será este” porque sería irresponsable de mi parte. Yo soy una mujer responsable, no doy mi palabra si yo sé que realmente tengo una alta probabilidad de cumplir. Necesito tres o cuatro semanas más para tener claridad de la situación financiera. Mientras tanto, cobrando y jalando los recursos que tenemos por ahí regados”, concluye.