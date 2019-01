Renuncian de forma masiva los integrantes de la mesa de víctimas de Santa Marta

Por considerar que no cuentan con garantías para el desarrollo de su representación, los integrantes de la mesa distrital de víctimas de Santa Marta presentaron masivamente su renuncia.

Así lo informó el personero de la ciudad Chadán Rosado Taylor quien indicó que "muchas de las denuncias no han tenido respuesta, no se establece de dónde provienen este tipo de amenazas y se pudo denotar que desde la Unidad Nacional de Protección no se nos brindan garantías para continuar".

Rosado precisó que la "indiferencia" de la Unidad Nacional de Protección los lleva a dar un paso al costado. "No asisten (los funcionarios de la UNP) o en su defecto vienen funcionarios desorientados de la problemática de los líderes de Santa Marta".

"Es una situación sumamente grave (...) debe haber una política pública y no ha y representación alguna a favor de las víctimas", puntualizó el personero de la ciudad.

Chadán Rosado también denunció irregularidades en el otorgamiento de los esquemas de seguridad. "Pese a que le asignaron a una persona un esquema de protección en documentos, éste nunca se ha visto reflejado en la realidad", aseveró