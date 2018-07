Renunció la candidata de Sincelejo en la Fiesta del Mar

Después de varios días de polémica por la falta de aval por parte del Comité de Belleza de Sucre, para la participación de Angie Melisa Macea Bolaño en representación de Sincelejo, en el concurso para elegir a la Capitana del Mar 2018, este viernes la joven confirmó su retiro. En una carta dirigida a la secretaria de cultura, Diana Viveros; la joven de 19 años decidió declinar de su aspiración.

La participación de Angie Macea estuvo llena de inconvenientes que no lograron subsanarse por completo. Primero se presentó a los medios locales una fotografía que pertenecía a otra persona, quien al parecer estaba interesada en el concurso pero optó por un reinado en el centro del país.

Luego hubo un pronunciamiento de Lucy Cruz, presidenta del Comité de Belleza de Sucre, solicitando que la concursante se descalificara por no tener el aval de esa entidad, a lo que la Secretaria de Cultura aseguró que no se requería el visto bueno de la corporación por que no se trataba de un reinado sino de un concurso de habilidades deportivas y que el Club Náutico Los Corales era quien había avalado su participación.

Pese a ello en la prueba de natación que se realizó en el Complejo Acuático, Angie no realizó el clavado de inicio, sino que se sentó en el borde de la piscina para entrar al agua; utilizó un flotador y tuvo que ser acompañada de un salvavidas durante todo el trayecto.

En la carta de renuncia que se hizo pública al mediodía de este viernes 27 de julio, la concursante que representó a Sincelejo aseguró que "ante lo ocurrido en mi ciudad Sincelejo y con personas que de una u otra forma me han ofendido, he tomado la decisión de renunciar a esta oportunidad que me dio la vida de aspirar a ser Capitana del Mar 2018".

Con la salida de Sincelejo quedan solo 9 candidatas participando por el quepis de Capitana Nacional del Mar.