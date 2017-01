Renunció la gerente del Hospital San José de Popayán

La gerente del Hospital Universitario San José de Popayán, Alix Liliana Salazar Villamarín, presentó la renuncia a su cargo y aseguró que no comparte la decisión de desvincular a más de 50 trabajadores por la llegada de un nuevo contrato sindical.

“Hay situaciones que se presentan y a veces es mejor dar un paso al costado oportunamente y que no sea demasiado tarde. No comparto la decisión de sacar el personal del hospital, por eso es mejor retirarse”, aseveró.

La exfuncionaria explicó que aunque trataron de resolver la situación, el sindicato no pudo tener en cuenta al personal que venía laborando en la Institución por lo cual decidió renunciar y no firmar el nuevo contrato.

“Cuando llega un nuevo sindicato tiene que vincular a la gente, estas personas no fueron consideradas. Yo he promulgado siempre la humanización, la calidad humana, los derechos de la gente y en esas condiciones no haría parte de mi política continuar en esas condiciones”, sostuvo.

Salazar aseguró que en el Hospital hay varias cosas por hacer pero que se lograron ejecutar actividades importantes como recuperación de cartera, y proyectos de alto impacto para el beneficio de los usuarios.

El presidente del Sindicato Anthoc del Hospital San José, Hermes Ortiz, dijo que el sindicato entrante proviene del Valle del Cauca y aseguró que es lesivo traer personas que reemplacen a funcionarios con amplia experiencia en el centro asistencial.

El trabajador hizo un llamado al alcalde de Popayán, César Cristian Gómez, y a la junta directiva para que se dé un manejo técnico y no político a los asuntos de esta Institución, con el fin de evitar problemas que incluso lo pueden llevar a la liquidación.

“El Sindicato Anthoc rechaza esa desvinculación porque son personas que han aportado por muchos años el esfuerzo y sacrificio, porque el hospital ha venido siendo estable. No queremos que por una salida en falso vengan a echar al traste todo lo que se ha avanzado”, aseveró.