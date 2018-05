Reportan buenas condiciones en Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla tras dragado

Finalizaron los trabajos de mantenimiento en el Canal de Acceso en el Puerto de Barranquilla y según la Dirección General Marítima (Dimar), luego de 17 días de trabajo, fueron removidos más de 365.000 metros cúbicos de sedimento en el área de Bocas de Ceniza y en el interior del canal.

“El canal se encuentra en muy buenas condiciones. Tenemos Bocas de Ceniza con ancho de canal de más de 250 metros y con profundidades superiores a 15 metros. Al interior del canal tenemos profundidades de 12 metros y el ancho está estable, no tenemos puntos críticos. En estos momentos, las operaciones dentro del canal se están haciendo de manera normal, no hemos tenido ningún retraso de buques (ni) hemos tenido que desviar buques desde hace tres semanas. Los buques hasta 200 metros, que eran los que tenían la restricción, ya no la tienen. Están entrando y tenemos un calado autorizado de 9.6”, señaló el capitán del Puerto de Barranquilla, Germán Escobar, en diálogo con La W.

Escobar aseguró que la Dimar continúa realizando batimetrías cada dos días para monitorear las condiciones del canal de acceso y estar atentos a cualquier cambio que pueda afectar la navegabilidad en la zona. Además, se encuentran a la expectativa del contrato para el mantenimiento del canal.

“En mayo, Cormagdalena debe estar adjudicando un contrato de mantenimiento del canal, si todo sale bien las primeras semanas de junio tendremos disponible una draga para que en cualquier momento que se requiera poder actuar de manera preventiva, y mantener el canal en óptimas condiciones para no afectar la competitividad en la navegación de los barcos que llegan aquí al puerto”, precisó.