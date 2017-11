Rescatan a universitario secuestrado en Cúcuta

En una operación en conjunto entre el Ejército y la Policía se logró el rescate de Victor Julio Roqueme de 20 años, el estudiante universitario había sido secuestrado el pasado 28 de septiembre en el anillo vial occidental en la ciudad de Cúcuta.

El joven de regreso a la libertad aseguró "Las personas que me cuidaron a mi, el trato fue bueno, pero siempre es difícil por las situaciones que se viven de hambre y frío (...) siempre estuve vendado".

"Nunca pude hablar con mis familiares, sólo me hicieron un vídeo que le enviaron a mi papá, tuve conocimiento de marchas para pedir por mi liberación y en el momento de la operación, sentí mucho miedo porque me fueran a asesinar (...) siempre me tuvieron encadenados, me cuidaban dos personas". Afirmó el joven

El General José María Beltrán, comandante de la trigésima brigada del Ejército, aseguró "nos sentimos muy contentos al dar a conocer esta noticia, en donde una operación de rescate con el Gaula de la Policía, se desarrolla esta operación que ha traído a la libertad a este jóven". Señaló

El rescate se produjo en la vereda Nueva Esperanza, corregimiento Oripaya, zona rural de Cúcuta, la operación no dejó personas capturadas.