Santa Marta: Madre e hija de un mes de nacida quedaron atrapadas en ascensor de Cafesalud

Se trata de Angy Africano, quien para llegar al tercer piso tomó este elevador, debido a que no puede subir escaleras por que recientemente le realizaron una cesárea.

La mujer indicó que esta situación angustiante se da porque el ascensor no funciona correctamente, tanto así que el vigilante es quien debe abrirlo y cerrarlo.

“Al ver que no podía bajar me dio mucha angustia, presioné el botón de la alarma pero nadie atendió, mi hija lloraba y no sabía qué hacer, solo media hora después fue que pude salir porque una persona pidió el ascensor y así que descendió”, relató Africano.

Ante esta situación, Chadan Rosado, personero distral, decidió acercarse a la sede de San Pedro Alejandrino, donde ocurrió el hecho para verificar el estado del elevador para exigir se tomen los correctivos del caso.